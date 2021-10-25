Аэропорт в Нагорном Карабахе откроет Эрдоган

В Нагорном Карабахе построили первый международный аэропорт — его уже 26 октября откроет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Международный аэропорт Физули, первый аэропорт, построенный Азербайджаном на освобожденной от оккупации территории Нагорного Карабаха, будет введен в эксплуатацию 26 октября», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган приедет в Азербайджан с однодневным визитом.

Напомним, что ранее Армения инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН. Разбирательство касается Нагорного Карабаха и основано на Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Позже стало известно, что Азербайджан подаст встречный иск в суд ООН против Армении. Баку также обвиняет Ереван в систематическом нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.