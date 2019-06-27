Аэропорты Бразилии передадут в частные руки

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Правительство Бразилии до 2022 года планирует провести передачу 44 аэропортов страны в управление частным инвесторам.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает государственная телекоммуникационная компания со ссылкой на заявление министра инфраструктуры южноамериканской республики Тарсизиу Гомеса ди Фрейтаса.

По его словам, протестированная в ходе мартовского аукциона на право заключения концессионного соглашения модель, в рамках которой в частное управление был передан комплекс из 12 аэропортов, хорошо себя зарекомендовала. «Модель работает, инвесторы хорошо на нее реагируют, мы получили достаточно интересные предложения», — подытожил он.

Как ожидается, право на администрирование 44 аэропортов будет разыграно в ходе двух аукционов, победитель каждого из которых получит в управление по двадцать две воздушных гавани. Торги по первому «пакету» запланированы на октябрь 2020 года, а следующие, предположительно, состоятся в конце 2021 — начале 2022 года. В правительстве полагают, что это позволит придать импульс развитию рынку гражданской авиации и переориентировать ресурсы государственной компании Infraero, осуществляющей сегодня управление аэропортами страны, на развитие авиасообщения местного значения.