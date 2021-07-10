Аэропорты Литвы намерены сдавать в аренду имеющуюся инфраструктуру для авиатоплива

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Находящийся в госуправлении оператор аэропортов Литвы — компания Lietuvos oro uostai планирует сдавать в аренду имеющеюся у нее инфраструктуру авиационного топлива, чтобы повысить эффективность управления ею.

Компания сообщила об объявлении международного конкурса, в результате которого на 10 лет будут арендованы базы для хранения авиационного топлива в Вильнюсском и Палангском аэропортах.