Аэропорты Литвы намерены сдавать в аренду имеющуюся инфраструктуру для авиатоплива

Находящийся в госуправлении оператор аэропортов Литвы — компания Lietuvos oro uostai планирует сдавать в аренду имеющеюся у нее инфраструктуру авиационного топлива, чтобы повысить эффективность управления ею.
Компания сообщила об объявлении международного конкурса, в результате которого на 10 лет будут арендованы базы для хранения авиационного топлива в Вильнюсском и Палангском аэропортах.
По словам руководителя Департамента по инфраструктуре Lietuvos oro uostai Дайнюса Чюплиса, одна из целей объявляемого конкурса – заинтересовать и привлечь международных, опытных и мировых лидеров в управлении такой инфраструктурой.
Победитель международного конкурса будет заниматься хранением авиационного топлива, проверкой его качества, выдачей, доставкой в самолеты и всеми прочими процессами, связанными с управлением инфраструктуры горючего.
Емкость для хранения топлива для реактивных моторов JET-A1 в Вильнюсском аэропорту составляет 4 тыс. кубометров, в Палангском – 300 кубометров.