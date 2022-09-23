Аферисты атакуют жителей

Знакомство в интернете с мужчиной нанесло значительный ущерб кошельку женщины. В полицию обратилась жительница (1976 г.р.) Панявежиса и сообщила, что 13 сентября в 20.43 она познакомилась по интернету с мужчиной. Выяснилось, что знакомство было мошенничеством — мужчина обманным путем выманил у знакомой деньги. Ущерб – 15 950 евро. Ведется расследование.

Ноу-хау от мошенников

Если вы думаете, что, снимая деньги в банкомате, достаточно прикрыть пин-код рукой от стоящих за вами в очереди людей, то ошибаетесь. В современном мире этого уже мало. Все новые способы, которыми мошенники крадут ваши деньги, придумываются каждый день.

C помощью денежных ловушек, установленных в девяти банкоматах в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй, за несколько дней 33-летний Ю.К похитил более чем 1,8 тысячи, сообщает Клайпедская окружная прокуратура. В ходе досудебного следствия Ю. К. полностью возместил причиненный ущерб.

Мужчину поймали правоохранители 5 мая, когда выехали на место после получения сообщения о самодельном устройстве для хищения денег, обнаруженном в банкомате в городе Клайпеда.

При появлении полицейских мужчина, находившийся рядом с банкоматом, бросился бежать. Было решено немедленно задержать его и обыскать. Проведя частичный обыск, сотрудники полиции обнаружили в кармане мужчины отвертку и клейкую ленту с приклеенными к ней банкнотами. Подозреваемый был взят под стражу.

Правоохранители советуют перед использованием банкомата внимательно осмотреть его не только в районе картоприемника, но и устройства выдачи денег. Если возникают подозрения — лучше отказаться от использования этого банкомата. Сотрудники банков рекомендуют внимательно следить за всеми сообщениями на экране. Если транзакция была проведена, банкомат об этом сообщает. Если банкомат пишет, что деньги выданы, а их нет — нужно оставаться на месте, никуда от устройства не отходить и звонить в банк по номерам, указанным на банкомате и на карточке клиента.

«Почта Литвы» предупреждает

От имени «Почты Литвы» активизировались мошенники, которые рассылают клиентам электронные письма. В письмах говорится о посылке, которая якобы получена на ваше имя. И для того, чтобы ее переслали, надо перейти по ссылке и заплатить определенную сумму денег. Сумма колеблется примерно от 2 до 10 евро. «Почта Литвы» предупреждает, что ее отправления никогда не содержат ссылок на прямые платежи, никогда не запрашивают данные платежных карт или другие личные данные. Оплатить услуги можно только подключившись к системе самообслуживания и используя интернет-банкинг.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ