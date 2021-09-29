Афганистану грозит финансовый коллапс

Также в стране отмечается рост инфляции и резкое падение местной валюты (афгани). Многие потеряли работу и испытывают нехватку наличных денег. Только 5% семей в стране имеют достаточно еды на каждый день, а 50% говорят, что у них заканчивалась еда хотя бы один раз за последние две недели.

В свою очередь США заявили, что готовы рассмотреть возможность сотрудничества с «Талибаном», однако это будет зависеть от некоторых предварительных условий, включая отношение текущего режима к женщинам и меньшинствам. В этих обстоятельствах «Талибан» ищет другие источники финансовой поддержки.

«Они с нетерпением ждут Китай и Россию, а также некоторые другие страны», — сказал Аль Фалахи.

Напомним, что ранее талибы призвали возобновить полеты в Афганистан. «Талибан» уверяет, что будет полноценно сотрудничать со всеми авиакомпаниями для возобновления международных авиарейсов.

Также сообщалось, что «Талибан» восстановит конституцию времен последнего короля. «Талибан» намерен восстановить на переходной период конституцию, действовавшую в 60-70 годах прошлого века.