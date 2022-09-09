Агне Сунклодайте: Нашему обществу не хватает креативности 

– Человек с крыльями – любимая тема британского писателя Дэвида Алмонда. Чем вас заинтересовала его пьеса «Мой папа – птиц»?

– Это история об ином человеке, иной семье. Детям от 7 до 14 лет, для которых мы создаем этот спектакль, очень важно, чтобы их семья, родители и вся их жизнь были как у окружающих. Чтобы родители были «нормальными», как принято в обществе, чтобы все было так, как у всех, а если этого не происходит, то дети очень переживают. И мне хотелось поговорить с детьми о том, что если семья чем-то отличается: может быть, неполная, в чьих-то глазах странная, то это еще не значит, что она плохая. Если человек странноватый, это не значит, что он плохой. Именно возможностью поговорить о таких темах с детьми пьеса Дэвида Алмонда и заинтересовала меня.

Всех персонажей спектакля «Мой папа – птиц» можно встретить и в реальности, и мне хотелось, чтобы сидящие в зале зрители увидели себя. Я думаю, что очень многие папы, мамы, тети, учителя смогут ясно увидеть себя, глядя на тетю Дорин и директора школы Ракету. Большинство из нас прекрасно знает, как все должно быть на самом деле. Мы вязнем в рутине, потому что так боимся выпасть из каких-то рамок, выглядеть иначе, вести себя по-другому, а если мы и хотим стать немного свободнее, то часто себя сдерживаем. Есть определенные обязательства, мнение окружающих, которое для нас очень важно. Поэтому превращение директора и его участие в конкурсе летунов – это освобождение. Полет тети, пусть только в ее мыслях, тоже очень важен. Мне бы хотелось, чтобы родители, учителя и взрослые, узнав себя в этих героях, призадумались о том, что жизнь состоит не только из двух цветов, и если уж не удается стать человеком с крыльями, то хотя бы не стоит бояться выйти за строгие рамки, открыть окна и впустить в свою жизнь свежий воздух.

– В спектаклях для детей особенно важны контексты современного мира. Какие тенденции вы видите в современной драматургии для детского театра? В каком направлении движется театр для детей?

– В Литве почти нет настоящей современной детской драматургии. Точнее, ее не так много, нет драматургов, которые пишут только для детей. Но в глобальном мировом контексте есть очень интересные тексты, пьесы, которые отражают проблемы и жизнь современного человека, важные моменты и актуальные вопросы. Очень здорово, когда в руки попадает такая пьеса. У поляков сейчас очень сильная детская драматургия, я даже немного им завидую. Например, Марта Гушневска, которая пишет пьесы исключительно для детей. Они действительно очень интересные, современные, смешные и глубокие. Мне очень нравятся ее пьесы. В Европе есть и другие авторы. Эта пьеса Алмонда, которую мы ставим, не новая. В Литве книга появилась в 2013 году. Просто мы ее читаем глазами современного человека. В спектакле есть определенные атрибуты современной жизни, актуальные темы и вызовы. Но мы выбрали «Мой папа – птиц» еще и потому, что вопросы, затронутые в этой истории, одновременно и современны, и вечны. Вечная тема отношений между родителями и детьми, в данном случае – между отцом и его дочерью и, как я уже упоминала, – с «иной» семьей. Это темы актуальны на все времена, поэтому пьеса так трогательна и узнаваема.

Куда движется современный детский театр – это очень интересная тема, и я могла бы обсуждать ее долго. Сейчас существует много видов современного театра для детей. Есть интерактивный, эмпирический театр, и есть много того, что называется классическим театром. На самом деле «мусора» тоже очень много. Не знаю, как в других странах, потому что я обычно не интересуюсь «мусором», но в Литве это сильно бросается в глаза. Возникает много спекуляций: спектакль якобы сделан для детей и преподносится как нечто особенное, но на самом деле это просто плохой спектакль. И таких, к сожалению, немало. Почему-то все думают, что детским театром может заниматься кто угодно, а это не так. Интерактивные спектакли очень интересны детям, потому что им нравится сопереживать, чувствовать себя частью спектакля, принимать решения. Поэтому интерактивность и для меня очень важна: я постоянно применяю ее в своих работах, интересуюсь и углубляюсь в изучение «интерактивности», принимаю участие в международном интерактивном театральном проекте «Participate in Your Life» (дословно с англ. – принимать участие в вашей жизни). Интерактивный театр существует и в Литве, но иногда приходится видеть, что он создается только ради моды: если сейчас интерактивный театр в моде, то мы и сделаем его для детей. Но пусть теоретически это и эмпирический театр, на самом деле дети ничего не испытывают во время представлений.

Мне нравится, что в современном театре в детских спектаклях поднимаются темы, о которых раньше боялись говорить. И это – серьезные темы: с детьми говорят о смерти, о глобальных проблемах нашей планеты. Я думаю, что это правильно, так и должно быть. Дети – это жители нашей планеты, которые очень скоро будут ответственны за будущее Земли и выживание человечества. Дети уже сейчас должны смотреть качественные современные спектакли – понимать глобальные проблемы, отвечать на важные вопросы или хотя бы размышлять на затронутые темы. Развивать в себе способности неординарной личности, быть критически мыслящими и творческими людьми. Все это необходимо для того, чтобы мы могли оставить нашу планету в надежных руках. Поэтому мы должны чувствовать особую ответственность, когда создаем спектакли для детей.

Сегодня детский театр делает шаги в данном направлении намного смелее, чем раньше, да и сами театральные формы стали более разнообразными. Лично мне нравится и кукольный театр, и театр предмета, и детский драматический, и музыкальный театр. Мне нравятся разные жанры: я сама очень люблю их смешивать и сочетать в своей работе – нахожу в этом настоящую радость и новые способы выражения, которые можно дальше расширять. Это весело.

– «Мой папа – птиц» рассказывает удивительную историю, призывающую нас принять иррациональное, не бояться быть странными, мечтателями. Чем близка вам эта философия? Как ее можно практически применить в театре и в личной жизни?

– Я вообще боюсь людей, которые крайне рациональны, очень хорошо понимают, как все должно быть, и строго следуют правилам, которые они же и придумали. Я пытаюсь их сторониться. Иногда кажется, что детям очень не хватает творчества, потому что родители с самого раннего возраста говорят им: «Вот это – хлеб, и не щипай его… это – еда, никто еду не отщипывает… вот, мол, ботинки, а зачем ты ботинки надел на уши? Зачем? Как ты теперь выглядишь? Они воняют, они грязные, а ты их – на уши…». Возможно, ребенок в это время играл в зайчика. Поэтому в следующий раз он уже не будет так играть, ведь из-за грязной обуви его отругали. И так, мало-помалу, творчество подавляется. Затем они смотрят мультики, где все нарисовано, где ничего не надо придумывать. И так, понемногу, они лишаются хороших и важных вещей. Мне кажется, что в нашем обществе очень не хватает креативности. В школе мы учимся быть правильными, все правильно понимать, получать знания, но у нас нет свободы, способности творить, свободно ориентироваться и творчески реагировать на определенные ситуации. Я это вижу на каждом шагу. Куда бы я ни посмотрела, в любой области. Так называемая иррациональность и игривость необходимы, как воздух и вода. Театр может всё вернуть, по крайней мере, детям, которые не получают этого дома или в школе.

– В спектакле мы наблюдаем парадоксальную ситуацию – маленькая дочка и ее отец словно меняются местами. Девочка становится ответственным, заботливым членом семьи, а отец – беззаботным мечтателем. Как воспримут этот парадокс, эту неожиданность юные зрители и их родители?

– У Дэвида Алмонда в «Мой папа – птиц» так и есть. Наша трактовка пьесы немного иная. Мы оправдываем отца, и он становится не таким уж недееспособным. Мы рассказываем о людях, об отце и дочери, которые в начале спектакля переживают утрату – смерть матери для девочки, жены – для отца. Из-за этого отец впадает в депрессию, ничего не хочет делать, все его действия, запись на конкурс – только ради дочери. В нашей трактовке он не безнадежно нерешительный, скорее, наоборот. Он делает многое, чтобы преодолеть себя, свою боль и не потерять дочь. И девочка, точно так же, проходит через осуждение общества, окружающих ее людей, друзей, негативно относящихся к такой странной семье и их странному дому, и делает все возможное, чтобы быть рядом с папой. Эти взаимные усилия приносят свои плоды. Это и есть Любовь. И настоящие, сильные Отношения. И Сотворение полноценной жизни. Об этом наш спектакль. Почему-то мне не хотелось показывать отца «дурачком», который ест настоящих червей, и я прочитала пьесу так, чтобы современный человек смотрел и не думал, что сюжет совершенно выдуманный.

– Для создания спектакля «Мой папа – птиц» вы собрали отличную команду: композитор Дейвидас Гнединас, сценограф Гедре Бразите, художник видеопроекций Корнелиюс Ярошявичюс, хореограф Леокадия Дабужинскайте, художник по свету Юргис Латонас. Эти люди уже не в первый раз работают с вами над детским спектаклем. Какие принципы и критерии вы используете при подборе творческой команды? Какие качества и таланты художников-единомышленников важны при работе над детским спектаклем?

– Я обычно верна членам своей команды и часто приглашаю одних и тех же актеров, если мне понравилось с ними работать. Мне кажется, что между людьми завязывается определенный контакт, творческая связь, которая очень важна. И возможность договориться тоже является важным аспектом. Особенно это необходимо в детских спектаклях, где нужно чувствовать партнера и коллегу с полуслова, где нельзя ничего упустить. А еще нужно уметь смотреть на мир более открытыми глазами. Мне нравится эта команда, потому что я могу со всеми договориться, а еще мне нравятся творческие люди, увлеченные своей работой, которые хотят сделать что-то в иной манере, отличающейся от той, в которой работали раньше.

Мне нравится сильный актерский состав. Вообще в Русском драматическом театре Литвы очень много хороших актеров. Ради них хочется возвращаться в театр и работать. И я очень рада, что работаю с талантливыми, творческими и отзывчивыми людьми. Процесс создания спектакля всегда очень важен для меня. Конечно, хочется, чтобы результат был хорошим, и я всегда стараюсь этого достичь. Тем не менее очень важен именно сам процесс, потому что мы встречаемся с людьми, с которыми начинаем работать над темой, пытаемся найти способы поговорить с аудиторией о том, что хотим до нее донести. Появляется особая связь, которую невозможно описать или как-то назвать. И если такое соединение происходит, это очень важно. Ты обогащаешь себя, поэтому можешь говорить с аудиторией и вступать в дискуссию. Таким образом мы развиваем друг друга. Мы – зрителей, зрители – нас. Мы взращиваем друг друга, я многому учусь у актеров, у творческой группы. Я любопытна, мне многое интересно – истории людей, их взгляды на жизнь. Это – нектар, которым я питаюсь, после которого становлюсь сильнее и могу создать что-то действительно важное.

Беседовала Ингрида Рагяльскене