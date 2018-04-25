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TOP,Выборы,Новости,Политика

«Аграрии» и консерваторы Литвы укрепляют позиции – данные опроса

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

В рейтинге политических партий Литвы позиции укрепляют правящие «аграрии» и оппозиционные консерваторы, а отрыв с находящимися на третьем месте социал-демократами растет, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas и проведенного компанией Vilmorus.

«Популярность обоих партий выросла, однако разница между ними очень мала. И в прошлом месяце, когда первыми были консерваторы, разница была мала, и сейчас, когда первые «аграрии», она также мала. В пределах погрешности они одинаковы», – сообщил BNS руководитель Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

В рамках исследования, проведенного в июле, за Литовский союз «крестьян» и «зеленых», на парламентских выборах собирались голосовать 17,6% опрошенных. В июне рейтинг «аграриев» составлял 13,4%.

В июле за крупнейшую оппозиционную партию Литвы Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД) были готовы голосовать  17,2% опрошенных. В июне их поддерживали 14,3%.

В. Гайдис утверждает, что рейтинг партий мог подняться за счет определения лидеров избирательных списков — Саулюса Сквернялиса и Ингриды Шимонтите. 

«Я считаю, что это придало качественный скачек. Конкуренция партий словно превратилась в конкуренцию двух возможных премьер-министров, что яснее, проще», – пояснил социолог. 

Третье место в рейтинге партий досталось другой оппозиционной политической силе – Литовской социал-демократической партии. За нее намерены голосовать 7,1% опрошенных (в июне – 9,1%). За Партию труда готовы голосовать 6,2% участников опроса (4,6% в июне).

Оппозиционное Либеральное движение может надееться на поддержку 4,7% опрошенных (в июне 4,3%).

«Свобода и справедливость», созданная на месте партии «Порядок и справедливость», получила бы поддержку 3,7% опрошенных (в июне 3,1%).

Рейтинг Социал-демократической трудовой партии в новейшем опросе составляет 3,1%, Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей – 2,2 %. 

Около 10,5% опрошенных не голосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, а 21,4% – не определились.

Центр социологических и маркетинговых исследований Vilmorus провел опрос 10-18 июля, опрошен 1021 человек.

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