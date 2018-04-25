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TOP,Выборы,Новости

«Аграрии» и консерваторы в рейтингах идут в ногу – опрос

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

В сентябре популярность правящих в Литве  «аграриев» и оппозиционных консерваторов несколько снизилась, однако перед октябрьскими парламентскими выборами эти партии в рейтингах идут в ногу. 

Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, то за  за Литовский союз «крестьян» и «зеленых» («аграриев») проголосовали бы 15,1% опрошенных, а за  за крупнейшую оппозиционную партию Литвы Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД, консерваторов) – 14,9% опрошенных,  свидетельствуют данные опроса, опубликованного в субботу газетой Lietuvos rytas и проведенного компанией Vilmorus. 

В июле за «аграриев» свой голос готовы были отдать 17,6%, а за консерваторов – 17,2% опрошенных. 

На третьем месте остается другая оппозиционная политическая сила – Литовская социал-демократической партия с 8,5% голосов. Партия труда получила бы 8,4%, Либеральное движение – 5,5%, а созданная вместе партии «Порядок и справедливость» партия «Свобода и справедливость» – 3,8% голосов опрошенных.

По словам руководителя Vilmorus Владаса Гайдиса, если считать результат не от всего количества респондентов, а от числа намеревающихся участвовать в выборах, то эти партии преодолеют заградительный пятипроцентный барьер. 

«А оставшиеся 11 партий получат мало», – сказал В. Гайдис. 

Он предполагает, что снижение показателей лидеров рейтинга может быть обусловлено внесением в опрос большего числа партий – внесли все 17 партий, зарегистировавшиеся для участие в парламентских выборах в многомандатном округе.  

Социолог добавил, что число голосов, которые будут получены на октябрьских выборах будет обусловлено и активностью избирателей. 

«Активность электората может розниться, у «аграриев» может быть меньше, чем у Союза Отечества», – сказал он.

Литовской социал-демократической партии труда свой голос обещали 3% опрошенных, Партии свободы — 2,5%, Избирательной акции поляков Литвы-Союзу христианских семей  – 2,5%.

18,1% участников опроса не знают, за кого голосовать, а 8,8% голосовать не намерены.  

Репрезентативный опрос населения был проведен 1-12 сентября компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas.

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября. 

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