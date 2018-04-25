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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

«Аграрии» инициируют заседание сейма Литвы по обращению в КС в связи с выборами

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правящие «аграрии» инициируют внеочередное заседание сейма Литвы с тем, чтобы удовлетворить просьбу входящей в правящую коалиции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу нарушений во время выборов в сейм. 

«Сейчас идет сбор подписей, с тем, чтобы провести в среду внеочередное заседание, чтобы парламентским постановлением обратиться в Конституционный суд», – сообщил во вторник BNS председатель Союза «крестьян» и «зеленых» («аграриев») Рамунас Карбаускис. 

Согласно уставу сейма, внеочередное заседание сейма может быть созвано, если его в письменной форме требует не менее трети членов сейма, то ес не менее 47 депутатов. 

По убеждению «аграриев», Председатель сейма Викторас Пранцкетис не мог принимать единоличное решение об отклонении просьбы ИАПЛ-СХС по обращению в КС о нарушениях во время выборов, которые могли оказать существенное влияние на их результаты. 

По мнению председателя Комитета по вопросам права и правопорядка, «агрария» Агне Ширинскене, такое решение может принимать лишь сейм. 

«Сейм является коллегиальным органом, который принимает решения в форме постановления, и принимает коллегиально», – отметила BNS А. Ширинскене. 

Глава комитета также выразила удивление тем, что депутаты даже не были информированы о просьбе, полученной от ИАПЛ-СХС. 

Во вторник председатель сейма Викторас Пранцкетис  отклонил просьбу ИАПЛ — СХС обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу результатов выборов в сейм, поскольку не усматривает нарушений закона.   Чуть раньше это сделал президент Литвы Гитанас Науседа, а также Конституционный суд.  

Партия во главе с Вальдемаром Томашевским в своей жалобе утверждала, что Закон о выборах в сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент. 

ГИК в субботу утвердил результаты выборов. Комиссия констатировала, что акций «До свидания, Волдеморт» и издание «До свидания, Вальдемар» были негативной рекламой ИАПЛ-СХС,  однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушил никаких правовых актов, а акцию нельзя приравнивать к политической кампании. 

По закону, участники выборов в сейм в течение 24 часов после обнародования решений ГИК могут обжаловать их сейму или президенту, а президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в КС с запросом относительно нарушений Закона о выборах в сейм. 

Спикер сейма отказывается обращаться в КС из-за жалобы ИАПЛ-СХС по поводу выборов

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