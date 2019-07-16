«Аграрии» одобрили коалиционное соглашение, В. Пранцкетису – процедура недоверия

Фото BFL/ Тоедораса Билюнаса

🔊 Воспроизвести

В понедельник Литовский союз крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграрии») утвердил договор о правящей коалиции, после чего делегированному партией спикеру сейма Викторасу Пранцкетису грозит процедура импичмента.

Как сказал журналистам в Каунасе председатель партии Рамунас Карбаускис, на состоявшемся в понедельник голосовании совета 68 политиков на открытом голосовании высказались за коалиционное соглашение, один был против, семь воздержались.

«Можем сказать, что это воля партии, практически абсолютная, судя по результатам. Соответствующим образом высказан вердикт, поэтому все члены партии должны выполнять соглашение», – сказал журналистам Р. Карбаускис.

В коалиционном соглашении, подписанном четырьмя партиями несколько недель назад, предусматривается, что пост председателя сейма достается «социал-трудовикам», однако В. Пранцкетис называет призыв уйти в отставку местью Р. Карбаускиса и надеется, что может выдержать процедуру недоверия в сейме.

«Я не думаю, что сейчас спикер сейма решиться объяснять, что это месть Рамунаса Карбаускиса. Это было решением фракции, сейчас решение партии. (…) Это будет игнорирование воли партии, и партия соответственно на других заседаниях примет решения», – сказал лидер «аграриев».

Р. Карбаускис сказал, что после голосования в партии будет инициирована процедура недоверия В. Пранцкетису, планируются консультации с партнерами по коалиции о том, инициировать ли недоверие еще до осенней сессии.

Он также добавил, что партийная комиссия по этике рассмотрит вопрос членства В. Пранцкетиса в партии.

«Сначала этот вопрос рассмотрит партийная комиссия по этике, и тогда партии, я полагаю, будет предложены решения», – сказал Р. Карбаускис.

В свою очередь, В. Пранцкетис, не сомневается в том, что останется на своем посту, и надеется сохранить рабочие отношения с «аграриями», заявляя, что у него были «и ситуации посложнее в жизни».

В. Пранцкетис сказал, что не рассматривает уход из партии.