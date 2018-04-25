«Аграрии» предлагают ввести налог на загрязняющие автомобили только при первой покупке

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») не отказывается от намерений ввести налог на загрязняющие автомобили, однако он будет применяться только при первой регистрации автомобиля в Литве.

Во время повторных регистраций, когда меняется владелец уже зарегистрированного в стране автомобиля, налог взыматься не будет.

Соответствующий проект закона о налоге на первую регистрацию моторного транспортного средства в сейме зарегистрировал принадлежащие фракции «аграриев» председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам сейма Валюс Ажуолас и глава Комитета по вопросам права и правопорядка Агне Ширинскене. Планируется, что налог будет принят вместе с бюджетом следующего года и начнет действовать с 2020 года.