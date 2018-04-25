«Аграрии» предлагают ввести налог на загрязняющие автомобили только при первой покупке

Правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») не отказывается от намерений ввести налог на загрязняющие автомобили, однако он будет применяться только при первой регистрации автомобиля в Литве.
Во время повторных регистраций, когда меняется владелец уже зарегистрированного в стране автомобиля, налог взыматься не будет.
Соответствующий проект закона о налоге на первую регистрацию моторного транспортного средства в сейме зарегистрировал принадлежащие фракции «аграриев» председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам сейма Валюс Ажуолас и глава Комитета по вопросам права и правопорядка Агне Ширинскене. Планируется, что налог будет принят вместе с бюджетом следующего года и начнет действовать с 2020 года.
«Налог предлагается уплачивать один раз, перед первой регистрацией автомобиля в Литве, при расчете размера платы будет учитываться уровень загрязняющих выбросов автомобиля. Чем более дружествен к окружающей среде автомобиль – тем ниже плата. Ожидается, что ежегодно этот налог будет пополнять госбюджет почти 15 млн евро», – отметил в сообщении В. Ажуолас.
Размер налога будет колебаться от 18 до 760 евро, он будет зависеть от выбросов углекислого газа (CO2) на километр. Дизельные автомобили будут облагаться налогом, если их выбросы составляют 115 или более граммов CO2 на километр, машины, работающие на бензине и газе – с 130 граммов.
В конце октября сейм не одобрил выдвинутый правительством закон о налогообложении загрязняющих автомобилей и передал проект на доработку в Министерство окружающей среды. Ведомство планировало, одноразовая плата будет вноситься при регистрации со следующего года автомобиля, и будет составлять от нескольких десятков евро до 1280 евро. За счет нее госбюджет должен был пополниться почти 30 млн евро.
По словам А. Ширинскене, предлагаемая «аграриями» модель налога призвана сбалансировать интересы всех – не возлагает непосильное бремя на пользователей автомобилями, но одновременно призывает выбирать менее загрязняющие.
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