«Аграрии» вернулись на вершину рейтингов в Литве

В мае значительно изменился и рейтинг социал-демократов, избравшим своим лидером Вилию Блинкявичюте – за эту партию проголосовали бы 10,2% опрошенных, тогда как в апреле – 6,8%.

На четвертом месте оказалось Либеральное движение, за которое на парламентских выборах проголосовали бы 6,2% опрошенных (в апреле 5,3%), за Партию труда – 4,4% (в апреле – 3,9%), за Партию свободы – 3,5% (в апреле 4%).

Из непарламентских партий за месяц на один пункт до 3,1% сократился рейтинг Литовской социал-демократической трудовой партии, однако почти в два раза до 1,3% выросло число сторонников Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

13% опрошенных не намерены голосовать вовсе, а 23,9% ответили, что не знают, за кого голосовать на парламентских выборах (в апреле соответственно 12,6% и 23,9%).

Репрезентативный опрос населения 11-21 мая провела компания социологических и рыночных исследований Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas.