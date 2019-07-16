«Аграрии» выразили поддержку Р. Карбаускису

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

🔊 Воспроизвести

В понедельник в ходе тайного голосования члены совета Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») выразили доверие председателю партии Рамунасу Карбаускису.

За доверие проголосовали 65 партийцев, недоверие выразили 11 политиков. Один бюллетень был признан недействительным, а трое «аграриев» воздержались от голосования, сообщила пресс-секретарь Р. Карбаускиса Даля Вянцявичение.

Р. Карбаускис обещал проверить доверие после состоявшихся в этом году выборов.

На состоявшихся в мае выборах кандидат партии в президенты Саулюс Сквярнялись остался третьим.

На муниципальных выборах по количеству мандатов партия также оказалась третьей после консерваторов и социал-демократов.

На выборах в Европарламент «аграрии» также были третьими по количеству голосов, получили два мандата.

Перед выборами Р. Карбаускис обещал победить на всех трех выборах, а в случае неудачи покинуть власть.