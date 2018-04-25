Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу с 13 мая

Фото pixabay.com

Латвийская авиакомпания Air Baltic сообщила, что 13 мая возобновляет рейсы из Вильнюса в Ригу.

«Планируется возобновить рейсы из Вильнюса в Ригу 13 мая и предложить пассажирам один перелет в день», – сообщила компания BNS.

Латвийская компания на первом этапе планирует возобновить пять рейсов самолетами Airbus A220-300 и начать с 13 маршрутов. Пассажиры будут обеспечены мерами защиты – маской и дезинфицирующей салфеткой.

На минувшей неделе правительство разрешило возобновить с 10 мая пассажирские рейсы, прежде всего во Франкфурт, в Германии, куда планирует летать авиакомпания Lufthansa.

Оператор трех аэропортов Литвы – компания Lietuvos oro uostai сообщила BNS, что с середины мая рейсы также планируют возобновить Wizz Air, «Белавия», LOT, Brussels Airlines, Ukraine International и SAS.