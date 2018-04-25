Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Таллин и Ригу

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Латвийская авиакомпания Air Baltic, заявлявшая ранее о старте прямых рейсов из Вильнюса еще на этой неделе, сейчас сообщает, что начнет летать в Ригу со следущего понедельника, а еще через неделю — в Таллин.

«Сейчас мы возвращаемся с ясной целью сохранить свои позиции в Литве и в Балтийских странах. Концентрируя внимание на летном марке самолетов Airbus A220-300, мы хорошо подготовились заново стартовать в Вильнюсе», – отметил в пресс-релизе глава компании Мартинс Гаусс.

В среду правительство Литвы разрешило Air Baltic со следующего понедельника возобновить рейсы из Вильнюса в Ригу, а через две недели – в Таллин. Однако в среду компания сообщила BNS, что Кабмин Латвии пока не разрешил возобновить рейсы из Риги.

В понедельник Air Baltic также возобновит полеты из Таллина в Амстердам, Копенгаген и Осло.

Первый рейс компании из Вильнюса в Ригу должен был состояться в среду, но он был отложен.

В связи с пандемией коронавируса и ограничениями полетов между странами Air Baltic приостановила все полеты из стран Балтии 17 марта.