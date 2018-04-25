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Air Baltic возобновляет рейсы из Вильнюса в Таллин

Фото Twitter/airBaltic

Латвийская авиакомпания Air Baltic, заявлявшая ранее о старте прямых рейсов из Вильнюса еще на этой неделе, сейчас сообщает, что начнет летать 25 мая. Первый рейс из Вильнюса направится в Таллин.

«Сейчас мы возвращаемся с ясной целью сохранить свои позиции в Литве и в Балтийских странах. Концентрируя внимание на летном марке самолетов Airbus A220-300, мы хорошо подготовились заново стартовать в Вильнюсе», – отметил в пресс-релизе глава компании Мартинс Гаусс. 

В среду правительство Литвы разрешило Air Baltic со следующего понедельника возобновить рейсы из Вильнюса в Ригу, а через две недели – в Таллин.  Однако в среду компания сообщила BNS, что Кабмин Латвии пока не разрешил возобновить рейсы из Риги.   

В среду должен был состояться первый рейс авиакомпании из Вильнюса в Ригу, но он был отложен. 

Air Baltic надеется в ближайшее время возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин

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