Фото BFL/Каролис Каволелис

Авиакомпания Латвии AirBaltic надеется в марте возобновить рейсы из Вильнюса в Мюнхен и Осло, в апреле — в Лондон, а в июне — рейсы в Дублин, Дубровник и Таллинн.

AirBaltic в понедельник сообщали, что для поддержания «надлежащего воздушного сообщения со странами Балтии» во время зимнего сезона продолжает рейсы из Вильнюса в пяти различных направлениях — в Амстердам, Берлин, Киев, Париж и Ригу.