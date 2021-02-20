Авиакомпания Латвии AirBaltic надеется в марте возобновить рейсы из Вильнюса в Мюнхен и Осло, в апреле — в Лондон, а в июне — рейсы в Дублин, Дубровник и Таллинн.
AirBaltic в понедельник сообщали, что для поддержания «надлежащего воздушного сообщения со странами Балтии» во время зимнего сезона продолжает рейсы из Вильнюса в пяти различных направлениях — в Амстердам, Берлин, Киев, Париж и Ригу.
В декабре прошлого года компания сообщила, что в летнем расписании планирует предложить прямые рейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Париж, Дублин, Дубровник, Киев, Лондон, Мюнхен, Осло и Таллинн, а также — рейсы через Ригу.
В январе авиакомпания сообщила, что в прошлом году в Литве перевезла 195 тыс. пассажиров — на 63% ниже, чем в 2019 году.