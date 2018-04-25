Airbnb запретил аренду жилья для вечеринок

Сервис онлайн-аренды недвижимости Airbnb запретил сдавать дома для проведения частных вечеринок – после того, как в городе Оринда, штат Калифорния, на вечеринке по случаю Хэллоуина были убиты пять человек.
Об этом сообщил в воскресенье, 3 ноября, гендиректор компании Брайан Чески – на своей странице в социальной сети Twitter.
Чески пообещал, что Airbnb активизирует «борьбу с незаконными вечеринками и поведением хозяев и гостей, которое приводит к таким страшным событиям, как в Оринде», а пользователей, нарушающих новые правила, будут удалять.
Также компания планирует сформировать специальную группу быстрого реагирования, которая будет проверять информацию о вечеринках в арендованном жилье.
Напомним, что стрельба, из-за которого были ужесточны правила аренды, произошла вечером 31 октября в Калифорнии – в округе Контра-Коста. На мероприятии по случаю Хэллоуна присутствовали более 100 человек.
В полиции отметили, что прибывшие по вызову сотрудники обнаружили трупы, раненых, огнестрельное оружие, а также людей, которые пытались сбежать из арендованного дома.
Виновник трагедии скрылся, его поиски продолжаются, отмечается на сайте новостной службы.NEWSru.com
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