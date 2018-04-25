Airbnb запретил аренду жилья для вечеринок

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Сервис онлайн-аренды недвижимости Airbnb запретил сдавать дома для проведения частных вечеринок – после того, как в городе Оринда, штат Калифорния, на вечеринке по случаю Хэллоуина были убиты пять человек.

Об этом сообщил в воскресенье, 3 ноября, гендиректор компании Брайан Чески – на своей странице в социальной сети Twitter.

Чески пообещал, что Airbnb активизирует «борьбу с незаконными вечеринками и поведением хозяев и гостей, которое приводит к таким страшным событиям, как в Оринде», а пользователей, нарушающих новые правила, будут удалять.