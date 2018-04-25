Акционеры Klaipedos nafta приняли дополнительные решения по кредиту Северного инвестбанка

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В четверг на собрании акционеров находящегося в госуправлении литовского оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta были приняты дополнительные решения, необходимые для получения государственной гарантии под кредит в 135,5 млн евро от Северного инвестиционного банка (СИБ, англ. NIB). Кредит предоставляется с целью снижения расходов по содержанию терминала СПГ.

На собрании акционеров также было решено одобрить дополнительное решение правления Klaipedos nafta внести под залог за госгарантию с 2025 года все ожидаемые к получению компанией суммы (составляющую безопасности) в пользу Министерства финансов, сообщила компания на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq.

Взяв кредит у СИБ на 26 лет, планируется равномерно распределить до 2044 года расходы на содержание судна-хранилища терминала Independence. Нынешний договор об аренде судна с норвежской компанией Hoegh LNG завершится в 2024 году.

Часть государственной помощи уже согласована с Еврокомиссей.

Мелкий акционер Klaipedos nafta — концерн Achemos grupe не одобряет заем и считает его экономически необоснованным и невыгодным, с учетом процентов по кредиту и тенденций сокращения потребления газа в стране.

Ранее в ноябре правительство одобрило гарантии под сразу два займа на общую сумму до 295,5 млн евро для снижения цены на содержание терминала и приобретение судна-хранилища. Для этого еще требуется и решение суда.

Министерство энергетики утверждает, что кредит СИБ позволит Klaipedos nafta сократить c 2020 года расходы на содержание терминала на 45% с 62 млн евро до 36 млн евро, так называемую составляющую безопасности – почти на 39%, а расходы сократились бы на 45% с 62 млн евро до 36 млн евро, а окончательную цену газа для потребителей снизить на 4%.

На приобретение судна СПГ планируется позаимствовать до 160 млн евро.