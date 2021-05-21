Акция протеста работников общественного транспорта

За день до митинга профсоюз сообщил, что подписал протокол о несогласии с компанией и предъявляет претензии в связи с коллективным спором. Протокол разногласий написан на 45 страницах и состоит из 100 пунктов, главные из которых — изменение системы оплаты труда, заработной платы, надбавок и премий. Если коллективный трудовой спор не разрешится мирным путем, профсоюз может объявить забастовку.

Президент Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене отметила, что в компании образовалось много проблем. Она призналась, что еще не видела такого большого протокола разногласий между профсоюзом и компанией.

Оппозиционная фракция Социал-демократической партии Литвы в Сейме призвала власти Вильнюса сесть за стол переговоров с протестующими работниками предприятия Вильнюсского общественного транспорта, сообщает пресс-служба литовского парламента.

Старейшина фракции социал-демократов Альгирдас Сисас отметил, что митинг, организованный работниками общественного транспорта свидетельствует о том, что в компании существует много нерешенных проблем и разногласий с руководством. По словам парламентария, в разгар пандемии, роста безработицы и на фоне беспокойства о будущем муниципальная компания недальновидно сокращает количество работников.

«Особенно странным кажется то, что компания планирует пережить трудные времена за счет рядовых работников, одновременно создавая новые должности директоров и менеджеров», – отметил он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ