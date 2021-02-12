В Литве проходит ежегодная акция «Щука 2021» (Lydeka 2021), до 20 апреля действует запрет на лов щуки. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды.
Эта ежегодная кампания направлена на обеспечение защиты щуки до нереста и во время него. Запрет на лов этой рыбы действует на всех водоемах Литвы и распространяется как на любителей, так и на рыболовный бизнес. Департамент охраны окружающей среды проводит рейды, особенно часто в темное время суток.
За нарушение порядка ловли щуки в этот период грозят штрафы от 120 до 300 евро с конфискацией всех рыболовных средств. Кроме того, за каждую пойманную рыбу отдельно придется заплатить по 240 евро. Если рыба поймана в природных резерватах или заповедниках, то штрафы увеличиваются втрое.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ