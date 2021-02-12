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В Литве проходит ежегодная акция «Щука 2021» (Lydeka 2021), до 20 апреля действует запрет на лов щуки. Об этом сообщает Департамент охраны окружающей среды.

Эта ежегодная кампания направлена на обеспечение защиты щуки до нереста и во время него. Запрет на лов этой рыбы действует на всех водоемах Литвы и распространяется как на любителей, так и на рыболовный бизнес. Департамент охраны окружающей среды проводит рейды, особенно часто в темное время суток.