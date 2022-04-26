Акция в Вильнюсе в годовщину Чернобыльской катастрофы

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Около двухсот человек собрались во вторник на площади Лукишкес в столице, чтобы отметить 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

Участники акции вышли на площадь с плакатами, призывающими к прекращению войны в Украине. Некоторые прибыли под историческими флагами Беларуси.

«Чернобыльская дорога» («Чернобыльский шлях») — ежегодное шествие в Беларуси, которое проводится 26 апреля в память о Чернобыльской ядерной катастрофе 1986 года. Впервые он был проведен в 1989 году.

Шествие в Вильнюсе инициировала некоммерческая организация Беларуси Ecohome, ликвидированная в прошлом году по политическим мотивам. Основные направления деятельности организации включают устойчивую энергетику и преобразование энергетической стратегии Беларуси в более устойчивую и благоприятную для климата.

26 апреля 1986 года во время проверки безопасности взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС, примерно в 100 км к северу от Киева. Радиоактивное облако поднялось в атмосферу.

Советские власти ухудшили ситуацию, решив не сообщать общественности о том, что произошло на самом деле, хотя на следующий день после катастрофы был эвакуирован близлежащий город Припять. 2 млн. киевлян не были проинформированы, несмотря на опасность радиоактивного заражения. Мир узнал об аварии только после того, как в Швеции было зафиксировано повышение уровня радиации.

Наконец, более 100 тыс. человек были эвакуированы из этого района.

Реактор продолжал излучать радиацию до 2019 года, когда все здание закрыли огромным арочным ограждением. Когда роботы внутри начали демонтировать реактор, власти снова с оптимизмом смотрели на будущее этого района.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Информвция ЛК по сообщению BNS