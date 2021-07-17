Аккредитована новый атташе по обороне США в Литве

A. Pliadžio / KAM nuotr.

В Министерстве обороны Литвы состоялась церемония аккредитации нового атташе США по вопросам обороны, полковника-лейтенанта Стефани Л. Бо.

«Сегодня наше сотрудничество прочнее и шире, чем когда-либо раньше. В Литву прибывает уже четвертая ротация батальона США. Военное присутствие США здесь вместе с союзниками НАТО является основным фактором сдерживания и поддержания мира в нашем регионе. Взаимодействие вооружённых сил Литвы и США растет, мы приобретаем оборудование американских производителей, которое также используется и в армии США. Продолжаем активное развитие интенсивного военного сотрудничества», – цитируются в пресс-релизе министерства слова замминистра обороны Маргириса Абукявичюса, который приветствовал нового атташе.

Новый атташе США ранее служила в различных частях американской армии, а также – в Ираке. Она говорит на русском, украинском и болгарском языках.

По информации министерства, США являются стратегическим партнером Литвы и вносят особо значительный вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона присутствием своих военных, техники, а также финансовыми средствами.