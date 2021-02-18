Актер Андрей Мягков умер в Москве на 83-м году жизни

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет.
Об этом сообщили ТАСС в МХТ им. Чехова, где работал актер.
Точную причину смерти не сообщили, дата и время прощания будут известны позднее. По предварительным данным, которые приводит 5-tv.ru, причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность.
Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году работал в театре «Современник» и Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, преподавал в Школе-студии МХАТ и написал несколько книг.
Среди его наиболее известных работ — Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» (1969, режиссер Иван Пырьев), Евгений Лукашин в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и Анатолий Новосельцев в комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». Мягков дважды становился лучшим актером по опросу журнала «Советский экран» в годы выхода этих рязановских комедий. В 1986 году Андрею Мягкову присвоили звание народного артиста РСФСР.
Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в «Сказе про Федота-Стрельца» (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32-е декабря» и другие. Он сыграл и в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова, а также в сериале «Туман рассеивается» Евгения Герасимова.NEWSru.com