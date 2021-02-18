Актер Андрей Мягков умер в Москве на 83-м году жизни

Точную причину смерти не сообщили, дата и время прощания будут известны позднее. По предварительным данным, которые приводит 5-tv.ru, причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году работал в театре «Современник» и Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, преподавал в Школе-студии МХАТ и написал несколько книг.