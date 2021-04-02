Активисты в Нидерландах призвали власти начать использовать «Спутник V»

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Акция в поддержку использования в Нидерландах российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прошла в четверг в Амстердаме. Группа во главе с концептуальным художником Роном Схрамой призвала власти страны обратить внимание на препарат, разработанный в России, сообщает ТАСС.

«Все мы знаем, что «Спутник V» является хорошей вакциной, — отметил Схрама в беседе с ТАСС. — Но ЕС не хочет покупать и использовать ее, несмотря на то что она эффективная и безопасная и нужна нам. Поэтому мы хотим разыграть забавные сценки, рассказывающие о том, что жители Амстердама могут быть заинтересованы в «Спутнике V». И для этого мы приехали сюда с целой «медицинской бригадой», которая будет бесплатно проводить «вакцинацию» для всех желающих».

Членами медицинской бригады выступили представители группы, носящей название Sigaristen. Всем желающим предлагалось принять участие в сценке, затем выпить чая или кофе с традиционными голландскими сладостями. Сама идея появилась спонтанно и была воплощена в жизнь буквально за два дня. «Мы хотели организовать что-то актуальное и интересное, и «Спутник» пришелся в данной ситуации как нельзя кстати», — заметил художник.

Одной из участниц мероприятия стала российская художница Светлана Тюрина, которая играла роль медсестры. В беседе с ТАСС она рассказала, что подключилась к акции совершенно случайно, и ей было очень интересно наблюдать за тем, как голландцы представляют себе российскую вакцину и как она ассоциируется с первым спутником Земли. «У меня даже есть некоторые знакомые, которые готовы вакцинироваться только российской вакциной. К России где-то внутри доверия больше. Да и по СМИ распространяется много информации о побочных эффектах других вакцин, но не «Спутника», — отметила художница.

Изначально мероприятие планировалось провести на Музейной площади Амстердама, где в том числе располагается здание торгового представительства РФ в Нидерландах, однако оно было запрещено мэрией и полицией, поэтому активисты собрались в арт-центре NDSM. «Мы все запланировали и запросили разрешение муниципалитета, — обратил внимание Схрама. — Однако мэр Амстердама Фемке Халсема запретила проведение данной акции, пригрозив штрафом в 2,5 тыс. евро».