Активность рынка недвижимости

Глава БЛ отметил, что активизацию рынка недвижимости можно объяснить тем, что она из-за пандемии притормозила. Цены также обусловлены и ростом цен на строительство, сырье, а также другими факторами.

Он сказал, что у регулятора есть средства для контроля ситуации, однако они «не всесильны». «У нас есть «Положения об ответственном кредитовании», и в ходе дискуссии в правлении мы обсудим, как действовать через эти документы. Другая альтернатива, через которую мы можем действовать, — это резерв контрциклического капитала или резерв системного рынка», — отметил глава БЛ.

По мнению председателя правления БЛ, важно иметь и эффективный налог на недвижимость. Банк Литвы обнародовал результаты нового опроса финансовых учреждений, показывающий, что перегрев рынка недвижимости расценивается как один из самых больших рисков для финансовой системы страны.

Литва по росту цен на жилье оказалась в лидерах среди стран ЕС. Цены на жилье в Литве в первом квартале этого года выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает статистическое европейское агентство Eurostat. Литва с таким показателем попала в пятерку стран Евросоюза, в которых был самый высокий рост стоимости.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ