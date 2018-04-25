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TOP,Виленский Вестник

Активный отдых у Белого моста

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

На минувшей неделе в литовской столице официально открылись спортивные площадки у Белого моста. На территории в 9 га оборудовано 9 площадок для пляжного волейбола, 3 баскетбольные площадки, игровые зоны для детей, открытые тренировочные площадки, а также парк скейтбордов.

Оборудование комплекса соответствует международным стандартам. Здесь смогут проходить международные состязания. Обустроен понтонный причал. Он может использоваться для причала судов, а также станет сценой для концертов.

«Город подстраивается к происходящим переменам. Природная стихия немного скорректировала планы – после ливней площадки не раз приходилось приводить в порядок, а убытки понесли страховые компании, подрядчик.  Не сомневаюсь, что это будет самое популярное место проведения досуга в летний период», – сказал глава администрации Вильнюса Повилас Подярскис. 

«Наконец- то у нас есть обновленное современное пространство, которое отвечает потребностям горожан. Вильнюсцы в обустроенной для спорта и отдыха инфраструктуре смогут с комфортом проводить свободное время. Кстати, во время тренировок на открытом пространстве нередко рождаются новые спортивные таланты», — заметил мэр города Ремигиюс Шимашюс.

На набережной установлены дополнительные пандусы, разделяющие территорию на промежуточные участки, что позволяет адаптировать пространства для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. Оборудование освещения набережной, покрытие террас и другие  элементы (перила, скамейки, мусорные баки) спроектированы с учетом безопасного расстояния от реки при весеннем ледоходе.

Наряду с обновленной инфраструктурой для спорта и досуга осталась еще не обустроенная территория для будущих мероприятий. Специалисты неподалеку от Белого моста завершают укрепление склонов, пострадавших от дождя, и обновляют систему сбора дождевой воды.

На обустройство территории от «Педагогического кольца» до Зеленого моста, по предварительным подсчетам, затрачено 1, 9 млн евро. Самой дорогой оказалось обустройство территории парка скейтбордистов — затраты составили 964 тыс евро.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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