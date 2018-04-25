Al Hadath: украинский Boeing мог быть случайно сбит ПВО Ирана

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке мог быть сбит силами ПВО Ирана.

Об этом сообщается в Telegram-канале издания Al Hadath, штаб-квартира которого находится в Аммане (Иордания). Никаких источников этой информации издание не приводит.

Как пишет NEWSru Israel, иорданский телеканал Al Hadath официально объявил, что не выступал с таким заявлением. Просто в Twitter этого телеканала со ссылкой на британский таблоид The Daily Mail было заявлено: «Украинский самолет загорелся и, вероятно, был сбит». На сайте The Daily Mail также нет утверждений о том, что самолет сбили иранцы. Предположение о том, что самолет могли случайно сбить «нервные иранские солдаты», было сделано редакцией после видеозаписи падения лайнера, который загорелся еще в воздухе.

Сразу после крушения самолета, на борту которого были 177 человек, действительно, выдвигалась версия, что лайнер мог быть сбит в время ракетной атаки Ирана по американской военной базе в Ираке. Многие страны приостановили полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака после того, как иранская армия атаковала военные базы на иракской территории.