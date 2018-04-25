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Al Hadath: украинский Boeing мог быть случайно сбит ПВО Ирана

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке мог быть сбит силами ПВО Ирана.

Об этом сообщается в Telegram-канале издания Al Hadath, штаб-квартира которого находится в Аммане (Иордания). Никаких источников этой информации издание не приводит.

Как пишет NEWSru Israel, иорданский телеканал Al Hadath официально объявил, что не выступал с таким заявлением. Просто в Twitter этого телеканала со ссылкой на британский таблоид The Daily Mail было заявлено: «Украинский самолет загорелся и, вероятно, был сбит». На сайте The Daily Mail также нет утверждений о том, что самолет сбили иранцы. Предположение о том, что самолет могли случайно сбить «нервные иранские солдаты», было сделано редакцией после видеозаписи падения лайнера, который загорелся еще в воздухе.

Сразу после крушения самолета, на борту которого были 177 человек, действительно, выдвигалась версия, что лайнер мог быть сбит в время ракетной атаки Ирана по американской военной базе в Ираке. Многие страны приостановили полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака после того, как иранская армия атаковала военные базы на иракской территории.

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Однако государственная межведомственная комиссия Ирана, расследующая причины авиакатастрофы, поспешила уведомить международную общественность, что предварительной причиной падения является техническая неисправность, а именно — возгорание одного из двигателей.

Между тем, эксперты сомневаются в вероятности того, что упавший рядом с аэропортом Тегерана украинский самолет был сбит.

Как заявил РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко, «вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива».

«Судя по частному видео, борт точно горел», — добавил эксперт, поддержав версию, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

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