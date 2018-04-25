Al Hadath: украинский Boeing мог быть случайно сбит ПВО Ирана

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке мог быть сбит силами ПВО Ирана.
Об этом сообщается в Telegram-канале издания Al Hadath, штаб-квартира которого находится в Аммане (Иордания). Никаких источников этой информации издание не приводит.
Как пишет NEWSru Israel, иорданский телеканал Al Hadath официально объявил, что не выступал с таким заявлением. Просто в Twitter этого телеканала со ссылкой на британский таблоид The Daily Mail было заявлено: «Украинский самолет загорелся и, вероятно, был сбит». На сайте The Daily Mail также нет утверждений о том, что самолет сбили иранцы. Предположение о том, что самолет могли случайно сбить «нервные иранские солдаты», было сделано редакцией после видеозаписи падения лайнера, который загорелся еще в воздухе.
Сразу после крушения самолета, на борту которого были 177 человек, действительно, выдвигалась версия, что лайнер мог быть сбит в время ракетной атаки Ирана по американской военной базе в Ираке. Многие страны приостановили полеты своих самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака после того, как иранская армия атаковала военные базы на иракской территории.
Однако государственная межведомственная комиссия Ирана, расследующая причины авиакатастрофы, поспешила уведомить международную общественность, что предварительной причиной падения является техническая неисправность, а именно — возгорание одного из двигателей.
Между тем, эксперты сомневаются в вероятности того, что упавший рядом с аэропортом Тегерана украинский самолет был сбит.
Как заявил РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко, «вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива».
«Судя по частному видео, борт точно горел», — добавил эксперт, поддержав версию, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.
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