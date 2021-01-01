Алексей Исаков: «Настроен на активную работу в Литве»

Фото пресс-службы Посольства РФ

«Я с удовольствием воспринял назначение в Литву, в страну, с которой нас связывают глубокие исторические корни, культурные и экономические связи. Это новое, важное и ответственное назначение для меня», – сказал новый Посол Российской Федерации в Литве Алексей Викторович Исаков на встрече с журналистами.

По признанию главы российской дипмиссии, за то небольшое время, что он находится в Литве, он уже успел кратко ознакомиться с литовской столицей, увидел город в праздничном убранстве, с рождественскими елками. Ему очень понравился Вильнюс, и это, говорит Алексей Викторович, не дипломатическая любезность – действительно, город с красивой архитектурой, великолепными храмами в самом его центре. Несмотря на совсем не зимнюю погоду и ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, он почувствовал себя здесь очень комфортно. «Надеюсь, что и моя командировка будет такой же», – сказал Посол в беседе с представителями русскоязычных СМИ Литвы. Встреча носила неформальный характер.

Алексей Исаков – потомственный дипломат, его отец долгие годы работал в Министерстве иностранных дел. «Поэтому вопроса, куда поступать, у меня не возникало, – говорит он. – И не потому, что меня кто-то заставлял, а потому, что мне нравились международные отношения. Я интересовался вопросами внешней политики, различными странами и народами, которые в них живут, проявлял интерес к языкам». А. Исаков окончил Московский государственный институт международных отношений. Свободно владеет английским и французским языками.

Начинал свою дипломатическую карьеру с работы в Министерстве иностранных дел во Втором европейском отделе, который сейчас курирует страны Балтии, Скандинавские страны, Великобританию и Ирландию, затем работал в Департаменте Азиатско-Тихоокеанского региона, в посольствах СССР в Австралии, Индонезии. С декабря 1993 года почти 27 лет – на североамериканском направлении. За это время Алексей Викторович служил в посольствах России в Канаде – в Оттаве, США – в Вашингтоне, был Генеральным консулом Российской Федерации в Монреале, работал в Департаменте Северной Америки. В октябре этого года указом Президента Российской Федерации назначен Послом России в Литве, тем самым перейдя на европейское направление работы.

В ходе встречи Посол любезно согласился ответить на вопросы «Литовского курьера».

– Господин Посол, какая страна пребывания вам запомнилась больше всего?

– Мне понравилось везде, и каждая страна приглянулась чем-то своим. Первая командировка – такая далекая и такая необычная – была в Австралию. Есть шутка, что там живут «вверх тормашками» (по английски – «down under»).

Очень интересной была командировка в Индонезию с ее прекрасной природой, необычной культурой, довольно активными в то время двусторонними отношениями.

И потом переход на североамериканское направление. Сначала была поездка в Канаду, страну, с которой нас многое объединяет, в том числе хоккейные традиции. Я, кстати, еще студентом проходил практику в нашем Посольстве в Оттаве в 1981 году, сразу после розыгрыша там Кубка Канады. Рассказывая о связях, которые установились между нашими двумя великими спортивными, хоккейными державами, я обычно шутил, но, к слову, канадцы хорошо это воспринимали, что мы приехали к ним учиться игре в хоккей. И, как известно, очень достойно выступили. Если говорить о Канаде, то это интересная страна, по которой мне даже удалось немного поездить, приблизительно с таким же климатом, как в России. Сейчас, правда, климат меняется везде, что вносит свои изменения в привычные понятия.

Пять лет с 2000 года я работал в Вашингтоне. Начало командировки совпало с очень сложным периодом, когда произошли теракты 11 сентября 2001 года. Тогда получило развитие контртеррористическое сотрудничество между Россией и США. В Посольстве занимался двусторонними вопросами, связями с Конгрессом США (в то время межпарламентские обмены были довольно активными).

Очень запомнилась и работа в Монреале, поскольку провинция Квебек, в которой собственно находится Монреаль, с учётом её франкофонного статуса, занимает особое место в Канадской федерации. С удовлетворением отмечу, что в те годы получили дальнейшее развитие межрегиональные связи между субъектами Российской Федерации и Квебеком в культурной, образовательной, экономической и других сферах. В провинции большая русскоязычная диаспора. В общем, жизнь кипела, командировка была весьма насыщенной и активной.

Что касается нынешней командировки, то я с большим удовольствием воспринял назначение в Литву, соседнюю европейскую страну, с которой нас связывают глубокие исторические корни, прочные культурные и экономические связи. Это новое, важное и ответственное назначение для меня. К сожалению, сейчас отношения между нашими странами находятся далеко не в лучшей форме, если говорить дипломатическим языком, а вообще фактически находятся на самой низшей точке. Мы готовы к развитию сотрудничества, разнообразных связей с Литвой на принципах добрососедства и взаимного уважения, при наличии встречного интереса со стороны Литвы. Об этом в очередной раз заявил наш Президент Владимир Владимирович Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими иностранными послами, включая нового Посла Литвы в России. По своему характеру я оптимист, но одновременно и реалист, поэтому настроен на активную совместную работу с литовскими коллегами.

– Знакомясь с традициями тех регионов, где вы успели побывать, чья кухня вам оказалась ближе по вкусовым предпочтениям?

– В дипломатической службе есть свои определенные обязанности и сложности, связанные с постоянными командировками, но в то же время есть и приятная сторона – это возможность познакомиться с историей, культурными традициями, национальной кухней различных стран и народов. Меня с моей супругой Людмилой Васильевной побросало по разным континентам, и у нас была прекрасная возможность в том числе познакомиться с различной кухней. Помимо русской мы любим и азиатскую, и французскую, и итальянскую… Более того, нам уже удалось попробовать традиционные литовские блюда – очень понравились цеппелины. Поэтому настоящее знакомство с литовской кухней у нас еще впереди. Будем это реализовывать в ходе поездок по стране. Кстати, из всех командировок берем то, что понравилось и запомнилось. Это относится и к национальным блюдам, некоторые из которых готовит моя супруга. К слову, она сама очень неплохо готовит. В этом смысле мне повезло с женой (смеется).

– С каким настроением встречаете Новый год?

– Я с оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь на изменения к лучшему ситуации с коронавирусом в каждой стране, позитивные подвижки в международных отношениях. То же самое касается двусторонних отношений между Россией и Литвой. Рассчитываю на расширение и активизацию связей в различных сферах, культурных обменов, контактов между людьми. Еще раз подчеркну, что мы к этому готовы, рассчитываем на взаимный интерес и движение с литовской стороны.

С учетом нынешней ситуации отмечать Новый год так, как мы привыкли, скорей всего, не получится. Но для нас он остается, пожалуй, главным семейным праздником.

Я с удовольствием хотел бы передать всем вашим читателям, соотечественникам, всем тем, кто любит русский язык и русскую культуру, самые добрые и искренние пожелания в Новом году. Очень надеюсь, что задумки и надежды каждого исполнятся. Всем желаю здоровья, благополучия, всего самого доброго – и до новых встреч на страницах ваших изданий!

Надежда ГРИХАЧЕВА