Альгирдас Шешельгис: кривая заражений становится плоской

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В Литве не растет кривая графика заражений коронавирусом, однако и далее необходимо ответственно соблюдать условия карантина, утверждает вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

«Каждое утром мы видим статистику по количеству проведенных анализов, а последних изо дня в день становилось больше, поэтому мы видим, что количество выявленных новых случаев не растет. Это означает, что кривая коронавируса не повышается, она становится плоской. Хочу поблагодарить всех, кто соблюдал рекомендации», – сказал вице-министр в интервью радиостанции LRT.

Он подчеркнул, что смягчение ограничений для части бизнеса не означает отзыва карантинных условий, поэтому, как жители, так и сам бизнес должны их соблюдать.

«Я бы точно не назвал решение правительства, принятое в среду, смягчением карантина, это просто позволяет разными видам деятельности постепенно ввернуться и организовать эту деятельность и услуги так, чтобы можно предоставлять их людям. Ни одно из карантинных условий, требований, не смягчено или не отозвано. (…) Просьба: давайте соблюдать те же требования, соблюдать дистанцию, носить маски, не участвовать в групповых собраниях» (…)», – рекомендовал вице-министр.