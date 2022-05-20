Алгоритмы пенсионного накопления

При этом он отметил, что дополнительно на пенсию, кроме II ступени, копит примерно каждый четвертый житель страны трудоспособного возраста.

Как показывает опрос, 11% из них выбрали накопление в фонде III ступени, 14% копят на пенсию другим приемлемым для них способом. Для дополнительного накопления люди пока склонны выделять лишь небольшую часть своих доходов — до 50 евро.

По данным опроса, 19% жителей на инвестиции в пенсионный фонд III ступени или другой способ накопления могли бы выделить от 26 до 50 евро, 13% респондентов — от 11 до 25 евро, 13% — до 10 евро. Четверть опрошенных (26%) указали, что не могли бы дополнительно выделить на накопление пенсий вообще ничего.

«При ежемесячном выделении на накопление в фонде III ступени или инвестировании 25 евро со среднегодовым возвратом инвестиций в 6% за три десятилетия можно накопить около 25 тыс. евро. Следовательно, чтобы накопить 100 тыс. евро, надо выделять в 4 раза большие месячные взносы», — отметил Т.Гудайтис.

Как показал опрос, сбережения в сумме от 101 до 200 тыс. евро хотели бы накопить 17% респондентов, в сумме 201-300 тыс. евро — 10%, свыше 300 тыс. евро — 21% жителей страны. Накопленной дополнительной суммой до 25 тыс. евро удовлетворились бы только 4% жителей, 25-50 тыс. евро — 9%, 51-100 тыс. евро — 15%.

По словам Т.Гудайтиса, хотя большая часть жителей страны копят пенсии в фонде II ступени, прогнозируемые выплаты из них не достигнут уровня доходов, которые они получали до пенсии.

«В пенсионные фонды II ступени сейчас переводится 3% взнос от доходов человека и взнос государства в размере 1,5% средней зарплаты по стране. Такие накопления вместе с пенсией Содры позволят большинству людей иметь хотя бы около половины уровня бывших доходов. Но для финансового обеспечения жизни в старости нужен и другой шаг — дополнительное направление средств в фонд III ступени или через другие финансовые инструменты», — пояснил директор.

По словам Т.Гудайтиса, для сохранения допенсионного уровня жизни после ухода на пенсию рекомендуется обеспечить около 70-80% получаемых до этого доходов. Поэтому в фонд II ступени следовало бы направлять 5-10% своих ежемесячных доходов.

Согласно данным опроса, такую сумму сейчас могут выделить немногие работающие, поэтому, как заметил Т.Гудайтис, все более важным становится вовлечение и работодателей, их участие в системе дополнительного накопления.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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