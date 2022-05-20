Алгоритмы пенсионного накопления

Примерно каждый второй житель Литвы трудоспособного возраста (48%) хотел бы выйти на пенсию, накопив дополнительно более 100 тыс. евро, показал опрос, проведенный по заказу Swedbank. Многие работающие указали, что дополнительно для накопления на пенсию могли бы выделять ежемесячно около 25 евро, но такая сумма значительно меньше, чем требуется для достижения вышеупомянутой цели.
«Жители страны довольно обоснованно указали размер суммы накопленной пенсии, которая потребовалась бы после ухода на пенсию — дополнительные 100 тыс. евро позволили бы увеличить доходы на пенсии примерно на 400 евро. В таком случае с учетом средней пенсии, выплачиваемой Содрой, выплатами фонда II ступени можно было бы обеспечить пенсию по старости, равную средней зарплате в стране», — прокомментировал опрос директор управления инвестициями Swedbank Тадас Гудайтис.
При этом он отметил, что дополнительно на пенсию, кроме II ступени, копит примерно каждый четвертый житель страны трудоспособного возраста.
Как показывает опрос, 11% из них выбрали накопление в фонде III ступени, 14% копят на пенсию другим приемлемым для них способом. Для дополнительного накопления люди пока склонны выделять лишь небольшую часть своих доходов — до 50 евро.
По данным опроса, 19% жителей на инвестиции в пенсионный фонд III ступени или другой способ накопления могли бы выделить от 26 до 50 евро, 13% респондентов — от 11 до 25 евро, 13% — до 10 евро. Четверть опрошенных (26%) указали, что не могли бы дополнительно выделить на накопление пенсий вообще ничего.
«При ежемесячном выделении на накопление в фонде III ступени или инвестировании 25 евро со среднегодовым возвратом инвестиций в 6% за три десятилетия можно накопить около 25 тыс. евро. Следовательно, чтобы накопить 100 тыс. евро, надо выделять в 4 раза большие месячные взносы», — отметил Т.Гудайтис.
Как показал опрос, сбережения в сумме от 101 до 200 тыс. евро хотели бы накопить 17% респондентов, в сумме 201-300 тыс. евро — 10%, свыше 300 тыс. евро — 21% жителей страны. Накопленной дополнительной суммой до 25 тыс. евро удовлетворились бы только 4% жителей, 25-50 тыс. евро — 9%, 51-100 тыс. евро — 15%.
По словам Т.Гудайтиса, хотя большая часть жителей страны копят пенсии в фонде II ступени, прогнозируемые выплаты из них не достигнут уровня доходов, которые они получали до пенсии.
«В пенсионные фонды II ступени сейчас переводится 3% взнос от доходов человека и взнос государства в размере 1,5% средней зарплаты по стране. Такие накопления вместе с пенсией Содры позволят большинству людей иметь хотя бы около половины уровня бывших доходов. Но для финансового обеспечения жизни в старости нужен и другой шаг — дополнительное направление средств в фонд III ступени или через другие финансовые инструменты», — пояснил директор.
По словам Т.Гудайтиса, для сохранения допенсионного уровня жизни после ухода на пенсию рекомендуется обеспечить около 70-80% получаемых до этого доходов. Поэтому в фонд II ступени следовало бы направлять 5-10% своих ежемесячных доходов.
Согласно данным опроса, такую сумму сейчас могут выделить немногие работающие, поэтому, как заметил Т.Гудайтис, все более важным становится вовлечение и работодателей, их участие в системе дополнительного накопления.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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