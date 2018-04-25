Алкоблоки помогут сохранить навыки вождения

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Со следующего года вступят в силу поправки Министерства транспорта и сообщения об использовании антиалкогольных замков двигателя. Новый порядок позволит водителям, лишенным водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, вернуть удостоверение до истечения установленного срока, согласившись управлять транспортным средством, укомплектованным антиалкогольным замком двигателя.

Суд или иная инстанция, принявшая решение о лишении прав водителя за управление автотранспортом в нетрезвом виде (по прошествии определенного времени и с согласия человека), может наложить административное взыскание — запретить вождение транспортным средствам без антиалкогольных замков двигателя.

«Это делается для того, чтобы люди не повторяли правонарушения и могли вернуть водительские права досрочно, дабы не утратить навыки вождения. Если работа человека связана с вождением, восстановив водительские права, он сможет раньше вернуться на свое рабочее место», — говорит министр транспорта и сообщения Ярослав Наркевич.

Это предложение позволит сократить количество граждан, лишенных водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, предотвратить повторные правонарушения, а нарушителям, согласившимся с данным административным взысканием, позволит не утратить навыки вождения и не потерять работу. Предлагаемое регулирование позволит применять альтернативные не репрессивные административные меры к водителям, управлявшим автомобилем в нетрезвом виде.

Транспортные средства, оборудованные антиалкогольными замками, уже используются в Литве. С 2016 года муниципалитетам страны было передано более 80 новых школьных автобусов с установленными алкоблоками.

В муниципалитетах Вильнюса, Каунаса, Каунасского района пассажиров перевозят маршрутные автобусы с антиалкогольными замками двигателя. Кроме того, некоторые компании, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками, добровольно устанавливают антиалкогольные замки на транспортные средства.

Подготовлено ЛК по сообщениям Минтранса