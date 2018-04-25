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TOP,Общество

Альтернатива газовому баллону

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

900 жителей многоквартирных домов обратились за помощью в рамках программы по отказу от газовых баллонов. Согласно Правилам пользования газовыми баллонами в жилых помещениях, поскольку наибольшую опасность представляет использование газовых баллонов в многоквартирных домах, до 30 июля 2022 г. в таких домах баллонов не должно остаться.

Действующая правовая база запрещает использовать баллоны сжиженного углеводородного газа с газовыми духовками в зданиях, насчитывающих более двух этажей. Эти меры были приняты в целях безопасности. Администрация мэрии и владельцы многоквартирного дома с учетом технических возможностей должны принять решение: подключать дом к централизованной системе подачи газа или перейти на использование электричества.

Для получения финансирования в этом году проекты и сметы надо подготовить до 1 октября и передать их Energijos skirstymo operatorius (ESO). Подавать заявки на помощь могли жители многоквартирных домов, которые включены в список Государственной службы регулирования энергетики. После того как будет принято решение по конкретному дому, уполномоченные лица, жилтоварищества или администраторы должны представить сметы ESO. Если люди хотят получить финансирование в этом году, сметы надо представить до 1 октября. 

Все работы необходимо завершить до 30 ноября. Государственная служба регулирования энергетики распространила правила пользования газовыми баллонами в жилых помещениях в Литве. Поскольку наибольшую опасность представляет использование газовых баллонов в многоквартирных домах, до 30 июля 2022 г. в таких домах баллонов не должно остаться. Согласно подсчетам, в Литве есть 1900 таких многоквартирных домов, в которых для приготовления пищи все еще используют газовые баллоны. Неправильно используемые газовые баллоны представляют опасность для жизни и здоровья людей. 

С 1 января 2020 г. в Литве заполнять баллоны газом и продавать их можно будет только в том случае, если на них будет специальное приспособление, обеспечивающее безопасность (не дающее повысить давление до небезопасного уровня). 

По данным Минэнерго, государство выделит жителям помощь в размере до 600 евро. Если жители переходят на электричество: до 200 евро (без НДС) на реконструкцию проводки в подъезде, до 200 евро (без НДС) на приведение в порядок проводки в квартире и до 200 евро (без НДС) на покупку электрической плиты. Аналогичные субсидии ждут и тех, кто намерен перейти на природный газ, поставляемый через газовую компанию: до 200 евро (без НДС) на оборудование сети в подъезде, до 200 евро (без НДС) – на оборудование труб в квартире и до 200 евро (без НДС) на покупку газовой плиты. В этом году в бюджете на этот проект выделили 15 млн. евро.

В 21 многоквартирном доме в самоуправлениях Пакруойиса, Скуодаса, Мариямполе и Кедайняй уже пройден подготовительный этап, и вместо газовых баллонов еще в этом году будут использовать для приготовления пищи электрические плиты.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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