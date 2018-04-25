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TOP,Общество

Альтернативы тюремному заключению

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

С середины этого года суды могут чаще применять альтернативные  лишению свободы меры, такие, как штрафы, ограничение свободы и другие санкции. В Министерстве юстиции Литвы заявили, что тенденция к снижению числа заключенных в стране будет продолжаться. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Литвы.

За прошедший год в Литве количество заключенных сократилось более чем на тысячу человек, что составляет около 16 процентов от общего числа. В настоящее время срок отбывают 198 человек в расчете на 100 тысяч населения, в то время как два года назад это число составляло 232.

Как отмечает Минюст, вступили в силу поправки к закону, которые позволяют более широко и часто применять альтернативные тюремному заключению наказания. В ведомстве рассчитывают, что таким образом можно будет отказаться от устаревшего подхода к надзору за осужденными. Кроме того, изменения призваны побудить заключенного исправиться с помощью новых методов.

«Эти изменения — результат реформ, которые произошли в последние годы как в уголовной политике, так и в пенитенциарной системе. Осуществленная реформа допускает применение более широкого спектра форм уголовной ответственности, не обязательно связанных с лишением свободы, — заявил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс. — Считается, что осужденный должен работать и таким образом способствовать погашению затрат на его содержание при отбывании наказания. Общество станет намного безопаснее, если мы дадим возможность такому человеку  дистанцироваться от криминальной среды, поможем ему адаптироваться к общественной жизни».

По состоянию на 1 января 2018 года в исправительных учреждениях Литвы содержалось 6599 заключенных и задержанных, а 13 июля 2020 года этот показатель составлял 5537. За указанный период число осужденных сократилось на 764 человека, а число арестованных – на 298 человек.

В Министерстве юстиции рассчитывают, что Литва вскоре потеряет статус «лидера» в ЕС по числу заключенных на 100 тысяч человек. В настоящее время Литва незначительно опережает по этому показателю Чехию, Словакию и Польшу.

С 1 июля этого года суды могут чаще применять альтернативные меры лишению свободы. Также можно чаще отложить исполнение приговора или применить условное освобождение, во время которого осужденный будет находиться под надзором сотрудника службы пробации. Только в первый день вступления в силу поправок Служба пробации Литвы в свое ведение приняла 162 условно освобожденных лица.

По словам Э. Янкявичюса, людей, которые активно участвуют в программах ресоциализации и добиваются прогресса в поведении, переводят в сектор легкого режима, где дозволено больше свиданий с родственниками, количество телефонных разговоров не ограничено, разрешается ходить на работу в течение дня и возвращаться домой несколько раз в год. Все они имеют социальную страховку, могут зарабатывать и копить деньги после отбытия наказания, чтобы быстрее выплатить компенсацию жертвам.

С уменьшением количества осужденных в тюрьмах административная структура всех исправительных учреждений и следственных изоляторов была оптимизирована и унифицирована — количество управленческого персонала сократилось, а количество сотрудников, работающих непосредственно с осужденными, увеличилось. Также постепенно уменьшается количество нефункциональной инфраструктуры.

Например, закрытая тюрьма Лукишкес уже стала местом проведения концертов и других культурных мероприятий в Вильнюсе, хотя еще год назад подобное решение некоторым казалось преждевременным, отметил Э. Янкявичюс.

Информация «ЛК», литовских СМИ                    

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