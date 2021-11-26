«Амбиции правящих выше здравого смысла»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Понадобилась истерическая мобилизация правящих с целью набрать 71 голос в Сейме, чтобы «поставить президента на место» и отклонить его вето. А поскольку присутствовали почти все правящие, «совершенно неожиданно» на повестке дня появился другой, особенно «актуальный» для Литвы, вопрос — декриминализация наркотиков.

Таким образом, большинство Сейма ясно дало понять, что им наплевать на людей, их мнения и здоровое будущее. Если оценивать такое поведение правящих, складывается впечатление, что консерваторам и либералам важнее удовлетворить тех, кто получит прямую выгоду от проталкиваемых бульдозером решений, особенно наркомафию, которая сможет спокойно травить детей и которую никто не посмеет обвинить.

Что еще печальнее, нынешний Сейм задействовал бульдозер не для того, чтобы принимать важные для государства и его народа решения. Правящие поспешили в Сейм не ради борьбы с нелегальной миграцией, не ради четкого плана, как остановить распространение коронавируса.

Абсурдность ситуации в Сейме еще и в том, что понятия власти и инструменты используются против людей, которые ощутят ущерб от таких решений. И никто так и не возьмет на себя ответственность, потому что, в понимании этого правительства, у нас уже есть наилучший пример «принятия» И. Шимоните ответственности за А. Дулькиса.

Правящим удалось отклонить вето президента. Это должно насторожить даже вакцинированных или переболевших, так как в один прекрасный день им, возможно, придется сдавать платные тесты. С такой властью никогда не ясно, какие абсурдные решения могут ждать в будущем. Те, кому придется проходить тестирование за свой счет, по мнению профсоюзов, уйдут с рынка труда и станут дополнительным бременем для государства, которое будет стоить значительно дороже, чем бесплатное тестирование.

Все, что делают правящие Литвы сегодня, — полная противоположность тому, что происходит в других странах. По словам адвоката И.Вегяле, Апелляционный суд США приостановил действие решения президента США Джо Байдена, согласно которому сотрудники крупных компаний до 4 января должны быть полностью вакцинированы против COVID-19 или проходить еженедельное тестирование за свой счет.

Решение затронуло бы примерно 84,2 миллиона рабочих в 1,9 миллиона компаний. Суд подчеркнул, что такое решение создало бы «серьезные правовые и конституционные проблемы». По меньшей мере, 27 штатов США подали иски против решения президента США.

А кто в Литве защитит общество и бизнес от ошибочных решений правительства? СМИ и те молчат…

Наша власть не решает, а усугубляет множество экономических, юридических и медицинских проблем. Я уже не говорю о тревоге родителей, ожидавших решения Сейма о легализации наркотиков, которые опасаются, что наркотики станут доступными каждому подростку.

Эксперты, присутствовавшие на заседании нашего теневого правительства, очень ясно дали понять, что закон о легализации наркотиков окажет серьезное негативное влияние на общество, начиная от роста преступности до смертей молодых людей от передозировок и других последствий воздействия наркотиков. Хорошо, что здравый смысл победил и еще некоторое время вопрос о декриминализации всех видов наркотиков не вернется в Сейм.

Однако, возвращаясь к платным тестам, придуманным властями, озаботиться должны все, потому что даже юристы говорят, что, если есть неконституционная попытка ограничить права человека, она может повторяться. И в данном случае речь идет уже не о политической ответственности правления консерваторов и либералов, а вопрос будущего государства.

Рамунас Карбаускис, председатель партии Союз крестьян и зеленых Литвы