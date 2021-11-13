Американцы уверены, что Facebook вредит обществу США

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Три четверти американцев уверены — социальная сеть Facebook наносит вред обществу. Такие шокирующие для детища Марка Цукерберга результаты замеров общественного мнения дал опубликованный 10 ноября в США социологический опрос среди одной тысячи респондентов.

На фоне жесткой критики, обрушившейся в последнее время на IT-платформу с 2,5 миллиарда активных пользователей по всему миру, исследование наглядно отражает понесенные интернет-гигантом репутационные потери, которые начинают принимать угрожающий для Цукерберга характер, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно проведенному с 1 по 4 ноября соцопросу компанией SSRS для телеканала CNN, подавляющее количество опрошенных — 76 процентов — уверены в том, что Facebook сделал американское общество хуже. Из этого числа больше половины считают главной проблемой то, как «некоторые используют» платформу. В частности, по мнению критически настроенных к компании Цукерберга участников опроса, они лично знают людей, уверовавших в правдивость найденных на просторах соцсети конспирологических теорий (ранее демократы в конгрессе США прямо обвинили Facebook в недостаточных усилиях по борьбе с политической дезинформацией).

Любопытно, что отрицательное отношение к платформе американцы высказывают вне зависимости от своих политических предпочтений: в негативной роли соцсети уверены 70 процентов демократов и 82 процента республиканцев.

При этом 45 процентов респондентов считают основной проблемой то, «как Facebook управляется».