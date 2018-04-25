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Американцы уходят из Афганистана

Фото сайта www.facebook.com

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выводят войска из Афганистана незамедлительно. 

«Сегодня. Это начнется незамедлительно», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, когда начнется вывод американских военнослужащих из Афганистана в рамках соглашения с талибами.

Напомним, 29 февраля США и афганское радикальное движение Талибан подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны талибы должны воздерживаться от насилия.

korrespondent.net

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