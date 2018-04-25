Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле

Американская вакцина от коронавируса будет доступна для всего населения Соединенных Штатов в апреле следующего года. Об этом заявил 13 ноября на пресс-конференции в Белом доме президент страны Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, в скором времени одобрит один из разрабатываемых в США препаратов. «Мы будем работать над тем, чтобы получить экстренное разрешение на использование вакцины, оно должно быть получено очень скоро, и моя администрация потом будет координировать распространение вакцины. Я думаю, что все это будет одобрено очень, очень быстро, я надеюсь», — сказал Дональд Трамп.

«Миллионы доз будут скоро выпущены. Они готовы и ждут этого окончательного одобрения. Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения», — продолжил американский лидер.