Американские миллиардеры разбогатели в пандемию

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Миллиардеры из США увеличили свое богатство, несмотря на пандемию коронавируса, об этом говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

За период с 18 марта по 19 мая люди из списка «600 плюс богатейших жителей США» суммарно заработали 434 миллиарда долларов. И если в марте насчитывалось 614 американских миллиардеров, в мае цифра увеличилась до 630.

Больше всего на пандемии заработали глава Amazon Джефф Безос (+34,6 миллиарда долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (+25,3 миллиарда), создатель Microsoft Билл Гейтс (+8 миллиардов), сооснователь Oracle Ларри Эллисон (+7 миллиардов), руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (+564 миллиона). Учитывая статистику, больше всего заработали владельцы компаний технологического сектора, так как из-за введенного по всему миру режима изоляции ряд процессов перенесли в онлайн-формат.

Как сообщалось, аналитики считают, что основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером. В то же время миллиардер и глава компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял на фоне пандемии 30 млрд долларов.