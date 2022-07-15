Американские товары в Европе подорожали из-за ослабления евро

«Раньше дорогой евро означал, что покупать и заказывать товары из США иногда было намного дешевле. Однако при нынешней почти несуществующей разнице в ценах это уже нецелесообразно», — сказал Уускюла.

Он отметил, что пик курса евро пришелся на 2008 год, когда его стоимость составляла 1,6 доллара за евро. Тогда товар стоимостью 600 долларов можно было купить примерно за 375 евро, но сегодня практически нет

разницы, в какой валюте указана цена, потому что товар стоит одинаково в обеих валютах. С 2008 года стоимость евро падала, оставаясь близкой к единице в 2015-2017 годах. Сразу после введения евро обменный курс также был ниже единицы в течение нескольких лет.

С другой стороны, ослабление евро положительно сказывается на ориентированных на экспорт отраслях европейской экономики.

«Для еврозоны в целом нынешняя ситуация означает увеличение количества рабочих мест, поскольку товары и услуги еврозоны более конкурентоспособны на мировом рынке. Это, в свою очередь, обеспечивает сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Поэтому нынешняя ситуация — плохая новость для нас в плане роста цен, но хорошая новость для европейской экономики в целом», — сказал Уускюла.

Он пояснил, что основной причиной слабости евро является разница в процентных ставках между США и еврозоной: в США ставки уже почти на 2% выше, чем в еврозоне, и ожидается, что они останутся более высокими в течение длительного периода.

«Все больше и больше денег переходит из евро в доллары по всему миру, поскольку ожидания экономического роста в еврозоне также хуже, чем в США. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на доллары и толкает вверх стоимость доллара», — сказал главный экономист Luminor, по оценке которого курс евро продолжит снижаться в ближайшей перспективе.