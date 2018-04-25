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Американским военным разрешили тюрбаны и хиджабы

Фото pixabay.com

Мусульманам и сикхам, которые служат в армии США, разрешили носить религиозные предметы одежды. Соответствующие поправки были внесены в правила, регулирующие внешний вид военнослужащих ВВС США, сообщает CNN.

Отмечается, что послабления касаются выдачи разрешений на тюрбаны, хиджабы, а также на бороды и длинные волосы. Их ношение будет разрешено мусульманам и сикхам во время службы в том случае, если их внешний вид останется «опрятным и консервативным».

В соответствии с новыми поправками процесс рассмотрения запросов военнослужащих, проходящих службу в США, не может превышать 30 дней, в остальных случаях — 60.

До сих пор сикхи и мусульмане могли только в индивидуальном порядке запрашивать у командования разрешения на ношение тех или иных религиозных предметов одежды, и этот процесс зачастую занимал долгое время.

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Правозащитные организации сикхов и мусульман приветствовали решение ВВС США, назвав его шагом в правильном направлении.

korrespondent.net

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