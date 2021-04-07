Amnesty International заявила о нарушении прав человека из-за пандемии

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Международная правозащитная организация Amnesty International заявила об ухудшении ситуации с правами человека во всем мире во время пандемии COVID-19. Об этом во вторник, 6 апреля, говорится в отчете Amnesty International.

По мнению правозащитников, труднее всего пришлось женщинам, представителям ЛГБТ, беженцам, трудовым мигрантам, работникам здравоохранения, людям, занятым в теневом секторе экономики.



«Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

В тексте говорится, что власти ряда стан Европы и Центральной Азии используют пандемию для расширения своих полномочий, подавления свобод и игнорирования обязательств в области прав человека.

Кроме того, авторы доклада утверждают, что из-за пандемии во многих странах было введено чрезвычайное положение, и не менее десяти государств отступили от положений Европейской конвенции по правам человека.

«В кризисной ситуации такие шаги допустимы, однако ограничения должны быть временными, необходимыми и соразмерными», — подчеркнули в организации.

Также правозащитники пришли к выводу, что ряд стран, в частности, Венгрия, Польша, Румыния и Франция злоупотребляли существующими и новыми правовыми нормами, чтобы «ограничивать свободу выражения мнений».

Ранее сообщалось, что во время пандемии коронавируса системный характер приобрели нарушения прав граждан на оказание медицинской помощи и права на охрану труда медицинских работников.