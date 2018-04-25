Наш новичок Амур – еще совсем юнец, ему нет и года. К сожалению, пес уже вынужден искать новых хозяев…

В ветеринарную клинику его привела бывшая хозяйка и попросила принять в приют, так как пес молодой, игривый, озорной, ему требуются воспитание и присмотр, которые женщина, по всей видимости, не могла обеспечить. Ищем для нашего Амура любящих, ответственных и терпеливых новых хозяев, которые смогут уделить достаточное внимание малышу, его взрослению и воспитанию.

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».