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Аналитик Эльке Асен: Литве нужно расширять базу НДС

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Альтернативой предлагаемым в Литве налогам для торговых сетей и банков могло бы стать повышение налога на добавленную стоимость (НДС), расширение базы этого налога, цитирует слова эксперта деловое издание Verslo zinios. 

«Стоило бы рассмотреть решения о расширении налоговой базы, например, налогообложение товаров конечного потребления для НДС», – говорит аналитик Международного центра налоговой политики Эльке Асен.

Она предлагает отказаться от льгот НДС, снизить границу годовых доходов в 45 тыс. евро, начиная с которой, хозяйствующие субъекты в Литве обязаны регистрироваться как плательщики НДС.

BNS напоминает, что в Литве сейчас действует стандартный тариф НДС 21% и льготные тарифы 9% и 5%.

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