Аналитик: обложение налогом переводимого за границу бизнеса не остановит перевозчиков

По его словам, рассматриваемый в Евросоюзе Пакет мобильности естественным образом подталкивает литовских перевозчиков перенести бизнес за границу, чтобы избежать возврата грузовиков в Литву. Однако М. Дубниковас сомневается в том, что налогообложение переносимого за границу бизнеса окажет большое влияние на бизнесменов, у которых есть такие планы.

«Нужно понять, что переносить деятельность таким грубым способом, меняя юрисдикцию компанию и платя налоги, будет, скорее всего, самоубийством. Гораздо более простой вариант — учреждение дочерней компании за рубежом и постепенный перенос деятельности в нее. В случае транспортных компаний, новые грузовики будут регистрироваться в новой компании, с постепенным их сокращением в Литве», – пояснил М. Дубниковас.

Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислав Атрошкевич сказал, что перевозчики уже начали перенос бизнеса в другие государства и не намерены отказываться от этих планов.

«Первые грузовики литовских перевозчиков уже зарегистрированы в Польше, по нашим данным, уже в этом году в соседней стране перевозчики намерены зарегистрировать около 3 тыс. грузовиков. Это будут новые автомобили, а не перенесенные из Литвы, поэтому и налог на уход из страны к ним не будет применяться. Новые рабочие места создаются также в Польше, а не в Литве», – отметил BNS М. Атрошкевич.

По его словам, большинство грузовиков, зарегистрированных сейчас в Литве, не будут перерегистрированы за границей, однако поскольку компании не будут обновлять свои автопарки, их количество в Литве постепенно сократиться.

По подсчетам Linava, за год на один грузовик приходится около 8 тыс. евро различных взносов.

«Поэтому только из-за регистрации этих грузовиков в Польше бюджет нашей страны лишиться около 24 млн евро доходов. И это еще не конец», – подчеркнул Атрошкевич.

Новый закон о налогообложении переводимого в другую страну имущества сейм принял в декабре 2020 года вместе с проектом госбюджета. Он принят в рамках имплементации в нацзаконодательства некоторых директив ЕС об уклонении от уплаты налогов.

До сих пор считалось, что компания, действующая в Литве и за границей, является тем же самым юридическим лицом, и передвижение имущества между компаний и ее филиалом считались движением внутри компании и не облагались налогом.