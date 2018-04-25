Аналитика рынка недвижимости

Цены на жилье

«Цены на жилье старой постройки росли как в столице, так и в других крупных городах страны, а также в районных центрах. Чего нельзя сказать о жилье новой постройки – цены на него были несколько ниже, по сравнению с прежними периодами», – отметил в сообщении глава Отдела предоставления данных Реестрового центра Паулюс Рудзкис.

За квартал в столице продано более 900 квартир новой постройки и более 2,1 тыс. — старой постройки.

В Вильнюсе квартиры старой постройки в среднем стоили по 1582 евро за кв. метр – на 13% больше, чем за тот же период прошлого года и на 6% больше, чем во втором квартале прошлого года. Цена кв. метра жилья новой постройки составила 1481 евро (соответственно на 5 и 7% меньше).

В других крупных городах страны жилье старой постройки в среднем стоило по 896 евро за кв. метр (соответственно на 8 и 1% больше), а новой – 1104 евро (на 9 и 6% меньше).

Росли и цены на жилые дома. За кв. метр дома новой постройки в Вильнюсе в среднем платили по 1003 евро (на 1% больше и на 2% меньше), а за дома старой застройки – по 1143 евро (на 27 и 5% больше).

Критерии выбора жилья

Более половины жителей страны (58%) живут в собственной квартире в доме старой постройки или в коттедже, показал опрос жителей, проведенный по заказу Swedbank. При выборе нового жилья основным критерием являются низкие расходы на его содержание – каждый третий житель Литвы (34%) искал бы более экономичную квартиру или дом.

«Основная часть жителей страны живут в домах старой постройки с более высокими расходами на содержание. Поэтому желание жить в доме более высокого энергетического класса понятно», — отметил глава Службы частных клиентов Swedbank Павел Ладзято.

По его словам, растущие доходы жителей и высокие ожидания толкают жителей к мыслям о более качественном жилье – жители хотят жить в домах лучшего качества, выбрали бы жилье в более спокойном окружении или собственный дом.

«По данным опроса, о более современном и качественном жилье подумывают 32% жителей Литвы. Примерно каждый четвертый (23%) респондент говорит, что хочет жить в более спокойной обстановке, столько же – в собственном доме. В списке предпочтений жители также называли увеличение жилой площади, расположение жилья в более удобном месте, хорошо развитую инфраструктуру», — сказал представитель Swedbank.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ