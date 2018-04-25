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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Аналитики: из-за кризиса компаниям придется пересмотреть дивиденды

Фото pixabay.com

Пока правительства стран мира отчаянно пытаются совладать с пандемией коронавируса, большинство крупных международных компаний заявляют, что отказываются от планов выплаты дивидендов за 2019 год, между тем, литовские компании, заявившие о намерениях поделиться прибылью с акционерами, пока от таких планов не отказываются. 

Председатель правления Ассоциации инвесторов Литвы Витаутас Плункснис и председатель Налоговой комиссии Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас прогнозируют, что перед лицом кризиса компании будут вынуждены сократить дивиденды или все от них отказаться. 

«Перед лицом коронавируса одним из основных приоритетов для компаний является контроль над ликвидностью. Поэтому можно ожидать, что компании, которые были затронуты непосредственно – лишились части доходов, были вынуждены остановить производство – могут сокращать дивиденды или отказываться от них», – сказал BNS В. Плункснис.

«Первые «ласточки» в Балтийских странах уже есть – эстонская паромная компания Tallink сообщила, что отказывается от запланированной выплаты дивидендов в размере 40 млн евро», – добавил он.

По словам М. Дубниковаса, в данный момент стабильность компаний значительно важнее благополучия акционеров. 

«Следует учитывать и то, что выплаченные дивиденды сократят и возможности компаний брать займы» – сказал он BNS.

Банк Литвы (Центробанк) уже призвал коммерческие банки в этом году не платить дивиденды, а заработанную прибыль направить на укрепление базы капитала. 

Еще до призыва Центробанка о предложении правления выплатить 16,82 млн евро дивидендов сообщил банк Siauliu bankas, находящийся в управлении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также  местных инвесторов. Вопрос о дивидендах акционеры будут решать 31 марта. 

Глава Финансовой службы Swedbank в Литве Реми Сальтерс сообщил BNS, что банк в этом году не будет выплачивать дивиденды управляющему им одноименному шведскому банку Swedbank. Другой банк SEB bankas пока не принял решение по дивидендам.

О намерениях выплаты дивидендов пока сообщили лишь несколько компаний, котирующихся на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq, акционеры одной из них INVL Baltic Farmland на этой неделе уже одобрили выплату дивидендов в размере 323 тыс. евро.

На бирже котируются компании, чей финансовый год завершился в конце декабря, отчетные годовые собрания акционеров в таких компаниях должны состояться до конца апреля.

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