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Аналитики заявили о начале финансового кризиса в США

Фото pixabay.com

Bank of America объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад ведущего аналитика банка Мишель Мейер.

По ее заверениям, избежать рецессии в экономике США нет никаких возможностей.

«Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка», — уверяет аналитик.

По прогнозам Мейер, в стране будет расти безработица, потребительская уверенность потеряна, а накопления уничтожены. По ее оценкам, по итогам второго квартала этого года экономика США рухнет на 12% ВВП, а по итогам года — на 0,8%.

Прогноз Bank of America основывается на перспективах рынка труда. По оценкам Мейер, уровень безработицы в США быстрыми темпами возрастет в 2 раза, а количество безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала.

Но аналитики считают, что кризис будет недолгим.

belta.by

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