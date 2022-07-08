Андрикене: мы должны сделать все, чтобы демократия победила

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко поблагодарил Литву за помощь и сказал, что для победы в развязанной Россией войне Украине нужны две вещи: солидарность и сила.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Основная ценность, которая нас объединяет — это свобода. Мы в Украине сейчас боремся за свою свободу, потому что хотим оставаться свободными, хотим быть частью европейского сообщества, семьи. Мы боремся за свое выживание, и для победы нам нужна ваша поддержка, ваша солидарность», — сказал Мережко.

Представитель Тайваня Сяо Би-ким, которая участвует в Конференции столетия, организованной в ознаменование столетия дипломатических отношений между Литвой и Соединенными Штатами Америки, сказала, что народ Украины своим мужеством и решимостью вдохновил тайваньцев защищать свою свободу и демократию.

«Их невероятная решимость укрепила нашу волю защищать демократию, поскольку мы стоим на линии фронта, защищая не только нашу свободу, но и свободу всего региона», — заявила представитель Тайваня в США.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Чехии Павел Фишер подчеркнул, что продолжение агрессии России против Украины решит, будет ли Европа жить в мире для будущих поколений, но угроза миру существует не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Индо-Тихоокеанский регион очень важен, здесь в опасности ​​не только свободная торговля, поэтому мы рады видеть представителей свободолюбивого Тайваня, с которыми мы можем обсудить безопасность демократии в мире. И я хочу поблагодарить Литву за ее лидерство, потому что нам нужно встретиться и обменяться мнениями, чтобы понять масштабы угрозы», — сказал Фишер.

В четверг в Сейме Литвы состоялась Конференция столетия, посвященная столетию установления дипломатических отношений между Литвой и США.

Литва, объявившая о восстановлении государства в 1918 году, была де-юре признана США 28 июля 1922 года.

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