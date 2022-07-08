Андрикене: предлагается выдавать одноразовые разрешения на провоз цемента в Калининград

«Если вдруг случится дефицит для потребления населения, например, цемента — санкции на цемент вступят в силу с 10 июля, можно будет разрешить перевозку цемента, но это будут разовые разрешения. Никаких квот или чего-то подобного быть не может», — сказала она порталу.

«Такие действия Евросоюза были бы логичны и не трактовались бы как смягчение санкций против России, что закрывают глаза на продолжающуюся войну России против Украины, уничтожение гражданских объектов и населения. Россия не заслуживает никаких уступок», — заявила Андрикене.

По ее словам, на данный момент «очевидно прямое или опосредованное давление России на Евросоюз и его институты, равно как и давление, оказываемое на страны-члены ЕС».

После того, как ЕС объявил о санкциях против России, с середины июня Литва не разрешает перевозку стали и других черных металлов из основной части России в Калининградскую область через свою территорию. С 10 июля вступают в силу санкции на перевозку российского цемента и алкоголя через страны ЕС.

Представители литовских властей утверждают, что весной получили разъяснение от Еврокомиссии, что запрет на ввоз подсанкционных товаров распространяется и на их транзит через Литву. В настоящее время ЕК рассматривает возможность выпуска новых руководящих принципов для возможного возобновления транзита.

Цемент уже перевозится в Калининград паромами — губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что его первая партия из Санкт-Петербурга может быть доставлена ​​в четверг.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено